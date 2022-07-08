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В Улан-Удэ мужчина распылил баллончик в лица полицейским и сбежал

В Улан-Удэ мужчина распылил баллончик в лица полицейским и сбежал
Происшествия, 
Инцидент произошёл возле бара «Фелисити»

Сегодня, 8 июля, в паблике «Злой Улан-Удэ» опубликовали видео драки возле бара «Фелисити» в центре города. На коротком смазанном видео среди участников потасовки видны полицейские.

Мужчина, разместивший видео, обвинил сотрудников полиции в якобы попытке похищения. «Утром 7 июля два сотрудника полиции из Тункинского района пытались меня похитить, увезти куда-то в неизвестное место. Оба они с детства друзья, одноклассники. Но люди, которые рядом были, не допустили этого страшного инцидента», - говорилось в записи к видео.


В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что эта информация не соответствует действительности, и прояснили детали произошедшего.

Выяснилось, что ещё 17 августа 2021 года полицейские изъяли у жителя Тункинского района изъяли незаконно переделанное огнестрельное оружие. По результатам баллистической экспертизы было возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление оружия. Однако подозреваемый скрылся от следствия, и всё это время находился в разных регионах России.

Недавно выяснилось, что он вернулся в Улан-Удэ и устроился на работу в бар. Во время того самого скандального задержания мужчина оказал сопротивление полицейским.

- Установив местонахождение разыскиваемого, для его задержания в Улан-Удэ были командированы сотрудники МО МВД России «Тункинский». При попытке задержания у одного из баров, где подозреваемый предположительно работал охранником, гражданин начал вести себя агрессивно. Вводя в заблуждение работников и посетителей заведения, просил их содействия в освобождении от удержания полицейскими, а также распылил перцовый баллончик в лица сотрудникам, после чего скрылся, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого. Теперь его ждёт второе уголовное дело.

- Материалы по факту применения насилия в отношении представителей власти направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ, - отметили в МВД.

Кроме того, в поле зрения полицейских попали и люди, препятствовавшие задержанию мужчины. Их действиям будет дана правовая оценка.

В середине июня возле этого же бара произошло убийство. В ходе драки умер 31-летний мужчина. По версии следствия, 33-летний подозреваемый в ходе потасовки взял металлический прут от забора и избил им по голове потерпевшего. 
насилие в отношении представителя власти

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