В Улан-Удэ мужчина распылил баллончик в лица полицейским и сбежал

Сегодня, 8 июля, в паблике «Злой Улан-Удэ» опубликовали видео драки возле бара «Фелисити» в центре города. На коротком смазанном видео среди участников потасовки видны полицейские.
Мужчина, разместивший видео, обвинил сотрудников полиции в якобы попытке похищения. «Утром 7 июля два сотрудника полиции из Тункинского района пытались меня похитить, увезти куда-то в неизвестное место. Оба они с детства друзья, одноклассники. Но люди, которые рядом были, не допустили этого страшного инцидента», - говорилось в записи к видео.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что эта информация не соответствует действительности, и прояснили детали произошедшего.
Выяснилось, что ещё 17 августа 2021 года полицейские изъяли у жителя Тункинского района изъяли незаконно переделанное огнестрельное оружие. По результатам баллистической экспертизы было возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление оружия. Однако подозреваемый скрылся от следствия, и всё это время находился в разных регионах России.
Недавно выяснилось, что он вернулся в Улан-Удэ и устроился на работу в бар. Во время того самого скандального задержания мужчина оказал сопротивление полицейским.
- Установив местонахождение разыскиваемого, для его задержания в Улан-Удэ были командированы сотрудники МО МВД России «Тункинский». При попытке задержания у одного из баров, где подозреваемый предположительно работал охранником, гражданин начал вести себя агрессивно. Вводя в заблуждение работников и посетителей заведения, просил их содействия в освобождении от удержания полицейскими, а также распылил перцовый баллончик в лица сотрудникам, после чего скрылся, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого. Теперь его ждёт второе уголовное дело.
- Материалы по факту применения насилия в отношении представителей власти направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ, - отметили в МВД.
Кроме того, в поле зрения полицейских попали и люди, препятствовавшие задержанию мужчины. Их действиям будет дана правовая оценка.
В середине июня возле этого же бара произошло убийство. В ходе драки умер 31-летний мужчина. По версии следствия, 33-летний подозреваемый в ходе потасовки взял металлический прут от забора и избил им по голове потерпевшего.