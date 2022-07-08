В Забайкалье стало больше браконьеров

Ущерб оценён в миллион рублей



Правоохранительные органы Забайкальского края в первом полугодии этого года выявили 19 преступлений, связанных с незаконной охотой и выловом водных биологических ресурсов. За аналогичный период прошлого года было лишь одно преступление.



По всем фактам возбуждены уголовные дела, из них органами дознания регионального управления МВД России – 15 (в 2021 - 1), органами дознания Пограничного управления ФСБ– 4.



По результатам расследования уголовных дел прокуроры направили в суды пять дел, остальные находятся в производстве.



Преступлениями причинён ущерб на общую сумму 1 млн рублей. На досудебной стадии обвиняемые добровольно возместили ущерб на сумму более 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

