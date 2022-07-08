 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июля

07 июля

Популярное

В Иркутской области водитель KIA Sportage насмерть сбил лося

В Иркутской области водитель KIA Sportage насмерть сбил лося
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель рассказал полицейским, что пытался объехать лося, но не успел

Вечером 7 июля в Братском районе Иркутской области водитель KIA Sportage насмерть сбил лося. Животное неожиданно выбежало на проезжую часть, и мужчина не успел среагировать.

Инцидент произошёл на федеральной трассе «Вилюй» в нескольких километрах от посёлка Покосное.

Водитель рассказал полицейским, что приняв влево, он пытался объехать лося, но избежать наезда не смог. В результате лось погиб, тушу забрали сотрудники лесничества.

- Находившиеся в салоне иномарки автомобилист и трое пассажиров, в числе которых 12-летний ребёнок, были пристёгнуты ремнями безопасности. Никто из них не пострадал. Известно, что все они являются жителями Красноярского края и направлялись в Братск, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Также полицейские поделились, что это не единственный случай выхода диких животных на этой трассе.




ДТП дикие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области водитель KIA Sportage насмерть сбил лося
В Иркутской области водитель KIA Sportage насмерть сбил лося
Происшествия, 08.07.2022
Водитель рассказал полицейским, что пытался объехать лося, но не успел
В Ангарске 20-летний водитель погиб, врезавшись в опору освещения
В Ангарске 20-летний водитель погиб, врезавшись в опору освещения
Происшествия, 08.07.2022
Остальные пассажиры автомобиля не пострадали
В Бурятии сцена ревности окончилась убийством
В Бурятии сцена ревности окончилась убийством
Происшествия, 08.07.2022
Убийца расправился с жертвой у него дома
Жительница Иркутской области перевела лжеинвесторам почти 3,5 млн
Жительница Иркутской области перевела лжеинвесторам почти 3,5 млн
Происшествия, 08.07.2022
Доверчивая женщина поверила рекламе из соцсетей
Улан-удэнка рассказала, как из окна выбросили котят
Улан-удэнка рассказала, как из окна выбросили котят
Происшествия, 08.07.2022
Инцидент произошёл в многоквартирном доме на проспекте 50-летия Октября
Рабочие оставили жителей центра Улан-Удэ без света
Рабочие оставили жителей центра Улан-Удэ без света
Происшествия, 08.07.2022
Вероятно, во время земляных работ вновь порвали кабель
В Бурятии утонул пьяный мужчина
В Бурятии утонул пьяный мужчина
Происшествия, 08.07.2022
Спасатели выехали на поиски тела
В Бурятии потушили четыре лесных пожара
В Бурятии потушили четыре лесных пожара
Происшествия, 08.07.2022
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок
В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок
Происшествия, 08.07.2022
Мужчина вырубил деревьев на 499 тысяч рублей 
На Ольхоне у приезжего из Красноярского края изъяли винтовку
На Ольхоне у приезжего из Красноярского края изъяли винтовку
Происшествия, 07.07.2022
Это уже шестая единица огнестрельного оружия, изъятая в Прибайкальском нацпарке с начала года
В Бурятии на берег популярного озера выбросило мёртвую рыбу
В Бурятии на берег популярного озера выбросило мёртвую рыбу
Происшествия, 07.07.2022
Очевидцы запечатлели мёртвую рыбу на Гусином озере

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^