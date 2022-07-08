В Иркутской области водитель KIA Sportage насмерть сбил лося













Вечером 7 июля в Братском районе Иркутской области водитель KIA Sportage насмерть сбил лося. Животное неожиданно выбежало на проезжую часть, и мужчина не успел среагировать.Инцидент произошёл на федеральной трассе «Вилюй» в нескольких километрах от посёлка Покосное.Водитель рассказал полицейским, что приняв влево, он пытался объехать лося, но избежать наезда не смог. В результате лось погиб, тушу забрали сотрудники лесничества.- Находившиеся в салоне иномарки автомобилист и трое пассажиров, в числе которых 12-летний ребёнок, были пристёгнуты ремнями безопасности. Никто из них не пострадал. Известно, что все они являются жителями Красноярского края и направлялись в Братск, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Также полицейские поделились, что это не единственный случай выхода диких животных на этой трассе.