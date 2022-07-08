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В Ангарске 20-летний водитель погиб, врезавшись в опору освещения

В Ангарске 20-летний водитель погиб, врезавшись в опору освещения
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Остальные пассажиры автомобиля не пострадали

Ночью 8 июля в Ангарске произошло смертельное ДТП. 20-летний водитель «Хонды» врезался в опору освещения. Известно, что вместе с ним в машине находились ещё три пассажира.

- Сегодня ночью 20-летний водитель, управляя автомашиной «Хонда Фит Шаттл», около одного из строений 2-го квартала не справился с управлением, допустил съезд машины с проезжей части с последующим наездом на опору освещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


От полученных травм молодой человек скончался на месте. Остальные три пассажира не пострадали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.



ДТП смерть

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