В Ангарске 20-летний водитель погиб, врезавшись в опору освещения









Ночью 8 июля в Ангарске произошло смертельное ДТП. 20-летний водитель «Хонды» врезался в опору освещения. Известно, что вместе с ним в машине находились ещё три пассажира.- Сегодня ночью 20-летний водитель, управляя автомашиной «Хонда Фит Шаттл», около одного из строений 2-го квартала не справился с управлением, допустил съезд машины с проезжей части с последующим наездом на опору освещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.От полученных травм молодой человек скончался на месте. Остальные три пассажира не пострадали.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.