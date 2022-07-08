Убийца расправился с жертвой у него дома
34-летний житель Мухошибирского района Бурятии, убивший мужчину из ревности, приговорён к 12 годам колонии.
Убийство произошло 17 мая в селе Саган-Нур. У местного жителя недавно возник конфликт с односельчанином, к которому он начал ревновать свою жену. Тем вечером мужчина как раз проходил мимо дома своего «соперника».
- Он решил зайти к нему и поговорить о конфликте, возникшем между ним и его женой. Встретив мужчину на лестничной площадке, после непродолжительного разговора, злоумышленник на почве ревности начал наносить потерпевшему множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. Далее, продолжив потасовку в квартире, пьяный мужчина схватил нож и нанес несколько ударов клинком в грудь и шею знакомому. От полученных повреждений 35-летний мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
Когда убийца вернулся к себе домой, первым делом он сжёг обувь в печке. А вот избавиться от сотового телефона жертвы, который прихватил с собой, не успел. Вскоре к нему нагрянули полицейские.
Суд признал мужчину виновным в убийстве, а также в краже с причинением значительного ущерба.
Приговором районного суда убийце назначено 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В Бурятии сцена ревности окончилась убийством
Происшествия, Фото:
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