Жительница Иркутской области перевела лжеинвесторам почти 3,5 млн

Доверчивая женщина поверила рекламе из соцсетей



В городе Бодайбо полицейские проводят проверку по поводу хищения более трёх миллионов рублей у 51-летней местной жительницы.



- Предварительно установлено, что в октябре прошлого года женщина в одной из популярных социальных сетей наткнулась на объявление о заработке путём инвестирования в криптовалюту. Потерпевшая, пройдя по ссылке, заполнила анкету, указав свои персональные данные. После этого с ней связалась девушка, представившаяся консультантом инвестиционной компании. Злоумышленница сообщила о необходимости открытия личного счета на их сайте, а также убедила сибирячку внести на него деньги с целью получения в дальнейшем прибыли, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Доверившись мошенникам, женщина перевела на указанный счёт около 3,5 миллионов рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».







