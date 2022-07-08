Доверчивая женщина поверила рекламе из соцсетей
В городе Бодайбо полицейские проводят проверку по поводу хищения более трёх миллионов рублей у 51-летней местной жительницы.
- Предварительно установлено, что в октябре прошлого года женщина в одной из популярных социальных сетей наткнулась на объявление о заработке путём инвестирования в криптовалюту. Потерпевшая, пройдя по ссылке, заполнила анкету, указав свои персональные данные. После этого с ней связалась девушка, представившаяся консультантом инвестиционной компании. Злоумышленница сообщила о необходимости открытия личного счета на их сайте, а также убедила сибирячку внести на него деньги с целью получения в дальнейшем прибыли, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Доверившись мошенникам, женщина перевела на указанный счёт около 3,5 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Жительница Иркутской области перевела лжеинвесторам почти 3,5 млн
Происшествия, Фото:
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