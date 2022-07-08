 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июля

07 июля

Популярное

Жительница Иркутской области перевела лжеинвесторам почти 3,5 млн

Жительница Иркутской области перевела лжеинвесторам почти 3,5 млн
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Доверчивая женщина поверила рекламе из соцсетей

В городе Бодайбо полицейские проводят проверку по поводу хищения более трёх миллионов рублей у 51-летней местной жительницы.

- Предварительно установлено, что в октябре прошлого года женщина в одной из популярных социальных сетей наткнулась на объявление о заработке путём инвестирования в криптовалюту. Потерпевшая, пройдя по ссылке, заполнила анкету, указав свои персональные данные. После этого с ней связалась девушка, представившаяся консультантом инвестиционной компании. Злоумышленница сообщила о необходимости открытия личного счета на их сайте, а также убедила сибирячку внести на него деньги с целью получения в дальнейшем прибыли, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Доверившись мошенникам, женщина перевела на указанный счёт около 3,5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Иркутской области перевела лжеинвесторам почти 3,5 млн
Жительница Иркутской области перевела лжеинвесторам почти 3,5 млн
Происшествия, 08.07.2022
Доверчивая женщина поверила рекламе из соцсетей
Улан-удэнка рассказала, как из окна выбросили котят
Улан-удэнка рассказала, как из окна выбросили котят
Происшествия, 08.07.2022
Инцидент произошёл в многоквартирном доме на проспекте 50-летия Октября
Рабочие оставили жителей центра Улан-Удэ без света
Рабочие оставили жителей центра Улан-Удэ без света
Происшествия, 08.07.2022
Вероятно, во время земляных работ вновь порвали кабель
В Бурятии утонул пьяный мужчина
В Бурятии утонул пьяный мужчина
Происшествия, 08.07.2022
Спасатели выехали на поиски тела
В Бурятии потушили четыре лесных пожара
В Бурятии потушили четыре лесных пожара
Происшествия, 08.07.2022
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок
В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок
Происшествия, 08.07.2022
Мужчина вырубил деревьев на 499 тысяч рублей 
На Ольхоне у приезжего из Красноярского края изъяли винтовку
На Ольхоне у приезжего из Красноярского края изъяли винтовку
Происшествия, 07.07.2022
Это уже шестая единица огнестрельного оружия, изъятая в Прибайкальском нацпарке с начала года
В Бурятии на берег популярного озера выбросило мёртвую рыбу
В Бурятии на берег популярного озера выбросило мёртвую рыбу
Происшествия, 07.07.2022
Очевидцы запечатлели мёртвую рыбу на Гусином озере
В Забайкалье следователи начали проверку по смертельному ДТП с автокраном
В Забайкалье следователи начали проверку по смертельному ДТП с автокраном
Происшествия, 07.07.2022
Будет проверено, оказывал ли водитель минивэна услуги по перевозке пассажиров
Улан-удэнка обокрала девятилетнюю девочку
Улан-удэнка обокрала девятилетнюю девочку
Происшествия, 07.07.2022
Кража произошла на детской площадке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^