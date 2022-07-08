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Улан-удэнка рассказала, как из окна выбросили котят

Улан-удэнка рассказала, как из окна выбросили котят
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Инцидент произошёл в многоквартирном доме на проспекте 50-летия Октября

В Улан-Удэ погибли двое котят, предположительно, выброшенные с высоты. По словам очевидцев, их выбросили из окна многоквартирного дома на проспекте 50-летия Октября. О произошедшем горожанка рассказала в паблике «Аноним 03».

В тот день улан-удэнка шла на работу и увидела девушку, смотрящую наверх, а на тротуаре возле дома – два маленьких комочка. Это оказались котята. Один их них умер, другой ещё некоторое подавал признаки жизни, но вскоре скончался.

- Девушка одного котёнка взяла на руки, а второй бедный лежал и дёргал своими маленькими лапками, буквально пару секунд – и умер. Это просто ужас, их выкинули с окна. Вы что делаете, зачем так над животными издеваться, у вас совсем нет ни стыда, ни совести? Бог вас накажет! Стерилизация есть, зачем допускать до такого? Вы головой своей думаете? - возмутилась очевидец.

 

Пользователи призывают подать заявление в полицию, так как подобное подпадает под статью о жестоком обращении с животными. «Это днище людей!», «Это статья УК РФ - жестокое обращение с животными», «В полицию надо обратиться», «Спуститься и в зоомагазин отдать нельзя было? Изверги тупые». «Это ужасно. Люди не понимают, что они творят. Зачем плодят животных и потом убивают их. Согласна полностью с комментариями выше, вам нужно обратиться в полицию. Возможно, там рядом есть камеры», - советуют улан-удэнцы.

В свою очередь, некоторые подписчики выдвигают другую версию: «Может, они случайно выпали?», «Вы какой момент увидели, как девушка вниз выкинула или уже увидели лежащими? Ну вот с чего решили то!? Они вдвоём могли играть игрались, игрались и один за другой зацепился и вниз вместе упали всякое бывает», «Жалко котят, мучительная и тяжёлая смерть. Но, может, они и вправду сами выпали из окна. Да, возможно, хозяин, виноват, халатность, но это не даёт права другим обвинять его».

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в Улан-Удэ из окна четвёртого этажа выбросили кошку. Её лечением занялись волонтёры фонда «Собака счастья». 
кошка жестокое обращение с животными

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