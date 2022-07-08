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В Забайкалье предупреждают о повышении уровня воды на реках

В Забайкалье предупреждают о повышении уровня воды на реках
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возможно подтопление пойм, дорог и мостов

8 и 9 июля сохраняется угроза подъёма уровня воды в реках Забайкальского края с подтоплением пойм, дорог, мостов и приусадебных участков. Об этом говорится в сообщении регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- 8 июля по северным и восточным, 9 июля по восточным и юго-восточным районам Забайкальского края рост уровней воды продолжится, угроза подтопления пойм, дорог, мостов и приусадебных участков сохраняется, - оповещает Забайкальское УГМС.

7 июля на реках Амур, Чита, Ингода, Нерча и малых рек восточных районов края уровень воды поднялся на 12-67 сантиметров, на реке Чара – на 77 сантиметров. Уровень рек Каренга и Витим изменился на 114 и 189 сантиметров соответственно. На остальных реках края повышение уровня воды варьируется в пределах 1-11 сантиметров. По прогнозу на 8-9 июля на реках Амур уровень воды повысится до 94 сантиметров. На большинстве рек края рост уровней воды продолжится, наиболее интенсивно он ожидается на реках Амур, Шилка, Ингода, Чита, Нерча и Витим.

Напомним, что 5 июля в крае был введён режим повышенной готовности. Главам муниципальных образований поручено оперативно проводить мониторинг гидрологической обстановки, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
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