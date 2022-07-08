Рабочие оставили жителей центра Улан-Удэ без света

Вечер 7 июля жители дома по улице Борсоева, 13 в Улан-Удэ провели без света. Накануне недалеко от их пятиэтажки проводились земляные работы. Жители уверены, что экскаватор порвал кабель.
Электроэнергия исчезла около семи часов вечера и появилась только к 23 часам.
- Больше трёх часов сидели без света, - рассказал «Байкал-Daily» житель этого дома.
Улан-удэнец запечатлел рабочую технику на улице Ранжурова, 12. На снимках виден экскаватор, разрытый котлован, трубы – всё огорожено сигнальной лентой. Этот дом примыкает к обесточенной пятиэтажке. По словам жильцов, в окнах соседних домов свет горел.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно пресс-служба мэрии сообщала, что отключений электроэнергии по причине нерадивых подрядчиков стало чаще. Строители повреждают силовые кабели при проведении земляных работ, либо не рассчитывают высоту спецтехники и рвут воздушные линии. Зачастую такие работы проводятся без согласования с районными администрациями и со специалистами «Россетей». Всего с начала года в столице Бурятии произошло более 35 подобных отключений электроэнергии.
Общий ущерб за 2022 год составил 1,2 млн рублей, при этом виновники возместили только чуть более 40 тысяч.