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В Бурятии утонул пьяный мужчина

В Бурятии утонул пьяный мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасатели выехали на поиски тела

7 июля в Селенгинском районе Бурятии в реке Хилок утонул 59-летний мужчина.

- По имеющейся информации, утонул мужчина 1963 года рождения в районе улуса Зурган-Дэбэ. Он купался в нетрезвом виде, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Заявление о происшествии поступило в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу утром 8 июля. На поиски тела выехали три спасателя.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 июля сообщалось о 15 утонувших с начала года. Среди погибших – четверо детей.

Всплеск трагедий произошёл после установившейся жары. Так, только 1 июля в Бурятии утонули сразу три человека.

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