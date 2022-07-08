Спасатели выехали на поиски тела
7 июля в Селенгинском районе Бурятии в реке Хилок утонул 59-летний мужчина.
- По имеющейся информации, утонул мужчина 1963 года рождения в районе улуса Зурган-Дэбэ. Он купался в нетрезвом виде, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Заявление о происшествии поступило в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу утром 8 июля. На поиски тела выехали три спасателя.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 июля сообщалось о 15 утонувших с начала года. Среди погибших – четверо детей.
Всплеск трагедий произошёл после установившейся жары. Так, только 1 июля в Бурятии утонули сразу три человека.
В Бурятии утонул пьяный мужчина
Происшествия, Фото:
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