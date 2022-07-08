В Бурятии компания пьяных парней угодила в ДТП











Всего же с начала года на дорогах республики произошло 76 ДТП по вине пьяных водителей, в результате которых 22 человека погибли и 123 получили травмы.За шесть месяцев сотрудники ГИБДД задержали и отстранили от права управления транспортом 3790 водителей с признаками опьянения.