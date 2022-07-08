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В Бурятии компания пьяных парней угодила в ДТП

В Бурятии компания пьяных парней угодила в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
«Ока» врезалась в бетонный блок

За прошедшие сутки, 7 июля, в Бурятии зарегистрировали 20 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими.

Ночью в Кижингинском районе в ДТП угодила компания пьяных парней. Управлял автомобилем 19-летний молодой человек, который не имеет водительских прав.

- 19-летний водитель автомобиля «Ока», не имеющий прав управления транспортным средством, следуя со стороны села Ушхайта в направлении села Новокижингинск, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на бетонный блок. В результате ДТП сам водитель и два пассажира (23 и 24 лет) с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 6 июля в Мухоршибирском районе произошло ДТП с 34-летним мотоциклистом. В аварию он попал, пытаясь объехать собаку. 
   
Всего же с начала года на дорогах республики произошло 76 ДТП по вине пьяных водителей, в результате которых 22 человека погибли и 123 получили травмы.

За шесть месяцев сотрудники ГИБДД задержали и отстранили от права управления транспортом 3790 водителей с признаками опьянения.



ДТП алкогольное опьянение

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