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В Бурятии потушили четыре лесных пожара

В Бурятии потушили четыре лесных пожара
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка

За прошедшие сутки, 7 июля, в Бурятии возникло четыре лесных пожара. Они действовали в Баргузинском, Заиграевском и Тарбагатайском районах.

- Три пожара возникли вчера из-за сухих гроз, один – в Заиграевском районе – произошёл из-за неосторожного обращения с огнём, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 2,2 га. С огнём боролись 135 человек – сотрудники лесной охраны и пожарные-десантники. Была задействована 21 единица лесопожарной техники.

На утро 8 июля все лесные пожары ликвидированы. Новых возгораний в лесах Бурятии нет.

лесные пожары

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