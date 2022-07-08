В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
За прошедшие сутки, 7 июля, в Бурятии возникло четыре лесных пожара. Они действовали в Баргузинском, Заиграевском и Тарбагатайском районах.
- Три пожара возникли вчера из-за сухих гроз, один – в Заиграевском районе – произошёл из-за неосторожного обращения с огнём, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 2,2 га. С огнём боролись 135 человек – сотрудники лесной охраны и пожарные-десантники. Была задействована 21 единица лесопожарной техники.
На утро 8 июля все лесные пожары ликвидированы. Новых возгораний в лесах Бурятии нет.
В Бурятии потушили четыре лесных пожара
Происшествия, Фото:
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