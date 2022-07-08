В Бурятии потушили четыре лесных пожара

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка



За прошедшие сутки, 7 июля, в Бурятии возникло четыре лесных пожара. Они действовали в Баргузинском, Заиграевском и Тарбагатайском районах.



- Три пожара возникли вчера из-за сухих гроз, один – в Заиграевском районе – произошёл из-за неосторожного обращения с огнём, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 2,2 га. С огнём боролись 135 человек – сотрудники лесной охраны и пожарные-десантники. Была задействована 21 единица лесопожарной техники.



На утро 8 июля все лесные пожары ликвидированы. Новых возгораний в лесах Бурятии нет.



