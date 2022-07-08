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В Забайкалье братчанка лишилась забытых в туалете денег

В Забайкалье братчанка лишилась забытых в туалете денег
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Кошелёк стащил читинец

38-летняя жительница города Братск находилась в посёлке Чернышевск Забайкальского края проездом и заселилась в придорожную гостиницу. Здесь у неё украли 26 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

Потерпевшая пояснила, что посещала туалетную комнату и оставила в ней сумку, в которой находился кошелёк с наличными. Вернувшись за сумкой, кошелька она не обнаружила.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний читинец, который находился в посёлке проездом. От него получены признательные показания.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Украденные деньги вернули потерпевшей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража Забайкальский край Иркутская область

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