Кошелёк стащил читинец
38-летняя жительница города Братск находилась в посёлке Чернышевск Забайкальского края проездом и заселилась в придорожную гостиницу. Здесь у неё украли 26 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.
Потерпевшая пояснила, что посещала туалетную комнату и оставила в ней сумку, в которой находился кошелёк с наличными. Вернувшись за сумкой, кошелька она не обнаружила.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний читинец, который находился в посёлке проездом. От него получены признательные показания.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Украденные деньги вернули потерпевшей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье братчанка лишилась забытых в туалете денег
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Кошелёк стащил читинец
Мужчина вырубил деревьев на 499 тысяч рублей
В подвале дома произошёл пожар
Это уже шестая единица огнестрельного оружия, изъятая в Прибайкальском нацпарке с начала года
Ребёнка доставили в больницу
Очевидцы запечатлели мёртвую рыбу на Гусином озере
Будет проверено, оказывал ли водитель минивэна услуги по перевозке пассажиров
Вагон загорелся на ходу
Кража произошла на детской площадке
«Пикник» убийца собаки устроил себе на берегу озера
Женщина напала на возлюбленного, вспомнив старые обиды
Мужчину задержали в местности Сеногда
В автомобиле ехали восемь человек
Пропавший всё это время был с друзьями
Мужчина повздорил с дорожными работниками и едва не убил их