В Забайкалье братчанка лишилась забытых в туалете денег

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Кошелёк стащил читинец



38-летняя жительница города Братск находилась в посёлке Чернышевск Забайкальского края проездом и заселилась в придорожную гостиницу. Здесь у неё украли 26 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.



Потерпевшая пояснила, что посещала туалетную комнату и оставила в ней сумку, в которой находился кошелёк с наличными. Вернувшись за сумкой, кошелька она не обнаружила.



Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний читинец, который находился в посёлке проездом. От него получены признательные показания.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.



Украденные деньги вернули потерпевшей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

