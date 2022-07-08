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В Улан-Удэ пожарные эвакуировали 30 человек из задымленного дома

В Улан-Удэ пожарные эвакуировали 30 человек из задымленного дома
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В подвале дома произошёл пожар

За сутки в Бурятии ликвидировано 18 техногенных пожаров, погибших и пострадавших нет, эвакуировано 30 человек.

Так, в 21:05 7 июля пожарным сообщили о задымлении в подвале пятиэтажного дома по улице Мокрова в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление из подвала. Три звена газодымозащитной службы организовали проверку помещений и поиск людей.

По лестничному маршу были эвакуированы 30 человек.

- На ликвидацию открытого горения пожарным Улан-Удэнского гарнизона потребовалось 10 минут. В результате пожара в подвальном помещении выгорел мусор, личные вещи на площади 12 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

По предварительным данным, причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

К ликвидации пожара было задействовано 27 пожарных и восемь единиц техники.  
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