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В Бурятии на берег популярного озера выбросило мёртвую рыбу

В Бурятии на берег популярного озера выбросило мёртвую рыбу
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Очевидцы запечатлели мёртвую рыбу на Гусином озере

На берег популярного у отдыхающих озера Гусиное в Селенгинском районе Бурятии выбросило мёртвую рыбу. Фотографии появились в паблике «Аноним 03». На снимках на фоне живописных пейзажах – мёртвая рыба, лежащая на песке, или плавающая кверху брюхом.


В комментариях подписчики высказывают предположения, что могло послужить причиной этого явления. Основных вариантов пока два – последствия шторма или добыча рыбы незаконным методом глушения.

«Был шторм, рыбу волной выбросило на берег», «Это либо рыбу глушили, известно кто... Либо бывает после нереста некоторая рыбёшка откидывается, но это уже необратимый процесс», - отмечают пользователи.

Также жители Бурятии сообщили, что на озере Котокель тоже плавает мёртвая рыба. «На Котокеле же давно гаффская болезнь. С 2008 года», - ответила другая подписчица, на что ей напомнили о том, что ограничения сняты.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной в Кяхтинском районе Бурятии произошла массовая гибель рыбы. Ею оказался усеян почти весь берег на Кударинском водохранилище.

Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку и установила, что гибель рыбы произошла в период ледостава из-за недостатка кислорода в воде.
рыба

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