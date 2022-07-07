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Улан-удэнка обокрала девятилетнюю девочку

Улан-удэнка обокрала девятилетнюю девочку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Кража произошла на детской площадке

Вечером 5 июля в отдел полиции Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась 37-летняя женщина, мама девятилетней девочки. Она рассказала, что неизвестный украл на детской площадке во дворе дома поясную сумочку с телефоном её дочери. Телефон был недорогой, ущерб женщина оценила в девять тысяч рублей.

Женщина уточнила, что сумочку дочь оставила на скамейке, а сама ушла играть.

Воровкой оказалась 28-летняя девушка, которая живёт на этой же улице.

- Выяснилось, что сумочку на лавочке во время прогулки увидел и передал ей малолетний сын. Однако вместо того, чтобы попытаться найти владельца имущества, которым, очевидно, был ребёнок и вернуть, девушка забрала его себе. Она даже не поинтересовалась возможной пропажей вещей у находящихся во дворе детей. Похищенным гаджетом улан-удэнка планировала пользоваться сама, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее к уголовной ответственности подозреваемая не привлекалась. Кстати, она трудоустроена.

Теперь на неё возбуждено уголовное дело о краже.

кража

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