«Пикник» убийца собаки устроил себе на берегу озера
В Заиграевском районе Бурятии полицейские раскрыли кражу собаки у 66-летней жительницы села Нижние Тальцы, совершённую в марте. Как выяснилось, собаку у женщины украл 29-летний односельчанин, чтобы съесть.
При этом с молодым человеком, неоднократно помогавшим ей по хозяйству, пенсионерка находилась в хороших отношениях.
- Местный житель похитил животное в отсутствие хозяйки. Придя к ней в состоянии алкогольного опьянения, он планировал занять денег, но женщину дома не застал и увёл со двора пса. У себя дома злоумышленник взял необходимую посуду, после чего на берегу озера убил и разделал животное. Там же он приготовил и употребил в пищу мясо, оставшееся сложил в пакет и поместил в водоем во избежание порчи. От останков животного, шкуры и металлической цепи подозреваемый избавился, бросив в озеро, - сообщили в МВД по Бурятии.
Любитель собачатины живёт с пожилыми родственниками. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи, а также наркопреступление. Молодой человек нигде не работает.
На него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», уточнили в полиции. Отметим действия молодого человека также подпадают под статью о жестоком обращении с животными.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2020 года в Улан-Удэ поймали мужчину, убившего овчарку и съевшего её. Мужчина считал, что это якобы поможет ему в лечении туберкулёза.
Житель Бурятии украл собаку и съел её
Происшествия, Фото:
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