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Улан-удэнка выгнала сожителя из дома и пыталась убить

Улан-удэнка выгнала сожителя из дома и пыталась убить
Происшествия,  Фото:pexels.com
Женщина напала на возлюбленного, вспомнив старые обиды

Ночью 6 июля в больницу доставили 40-летнего улан-удэнца с колото-резаным ранением подключичной области. Как выяснилось, его пыталась убить 48-летняя бывшая сожительница.

По данным следствия, недавно сожители поссорились, и женщина выгнала своего возлюбленного из дома. Вечером 6 июля мужчина прогуливался неподалёку от дома, где прежде жил, а его дама сердца как раз в это распивала там алкоголь с подругой.

Мужчина подошёл и попробовал «навести мосты».

- Однако через некоторое время на фоне алкогольного опьянения между собутыльниками вновь произошла ссора. Обвиняемая, вспомнив старые обиды на сожителя, схватила кухонный нож с печки и нанесла ему один удар в предплечье с повреждением магистрального сосуда. Подруга незамедлительно вызвала скорую медицинскую помощь. Потерпевший был госпитализирован, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Следователи задержали нападавшую женщину, ей предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство». На допросе она признала свою вину.

покушение на убийство

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