Улан-удэнка выгнала сожителя из дома и пыталась убить

Женщина напала на возлюбленного, вспомнив старые обиды



Ночью 6 июля в больницу доставили 40-летнего улан-удэнца с колото-резаным ранением подключичной области. Как выяснилось, его пыталась убить 48-летняя бывшая сожительница.



По данным следствия, недавно сожители поссорились, и женщина выгнала своего возлюбленного из дома. Вечером 6 июля мужчина прогуливался неподалёку от дома, где прежде жил, а его дама сердца как раз в это распивала там алкоголь с подругой.



Мужчина подошёл и попробовал «навести мосты».



- Однако через некоторое время на фоне алкогольного опьянения между собутыльниками вновь произошла ссора. Обвиняемая, вспомнив старые обиды на сожителя, схватила кухонный нож с печки и нанесла ему один удар в предплечье с повреждением магистрального сосуда. Подруга незамедлительно вызвала скорую медицинскую помощь. Потерпевший был госпитализирован, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Следователи задержали нападавшую женщину, ей предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство». На допросе она признала свою вину.



