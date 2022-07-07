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В Бурятии браконьер ловил омуль 70-метровой сетью

В Бурятии браконьер ловил омуль 70-метровой сетью
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Мужчину задержали в местности Сеногда

На севере Бурятии транспортные полицейские задержали браконьера, ловившего байкальский омуль сетью.

46-летнего местного жителя задержали в местности Сеногда на Байкале. При помощи резиновой лодки и рыболовных сетей длиной около 70 метров он ловил омуль. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

- Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного средства и сетей несет уголовную ответственность по статье 256 УК РФ. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до 500 тысяч рублей, - сообщает Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте.

С 1 октября 2017 года вылов омуля на озере Байкал запрещён. Сети являются запрещённым орудием лова любой рыбы.



Как сообщал «Байкал-Daily», скоро в Иркутске перед судом предстанут двое мужчин, которые выловили более 830 омулей. Один из обвиняемых – житель Иркутской области, другой – из Бурятии. Ущерб составил свыше трёх миллионов рублей.

В Северо-Байкальском районе Бурятии двое браконьеров получили условный срок за вылов 30 омулей. На суде они свою вину так и не признали.

В том же Северо-Байкальском районе в конце июня с поличным задержали мужчину, который незаконно ловил омуль ночью. У него изъяли 64 омулей и одного налима – ущерб составил около 234 тысяч рублей.

браконьерство омуль

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