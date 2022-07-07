В Бурятии браконьер ловил омуль 70-метровой сетью





На севере Бурятии транспортные полицейские задержали браконьера, ловившего байкальский омуль сетью.46-летнего местного жителя задержали в местности Сеногда на Байкале. При помощи резиновой лодки и рыболовных сетей длиной около 70 метров он ловил омуль. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.- Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного средства и сетей несет уголовную ответственность по статье 256 УК РФ. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до 500 тысяч рублей, - сообщает Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте.С 1 октября 2017 года вылов омуля на озере Байкал запрещён. Сети являются запрещённым орудием лова любой рыбы.