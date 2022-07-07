Пропавший всё это время был с друзьями
Кяхтинские полицейские нашли пропавшего ранее 16-летнего подростка. Сотрудники полиции обнаружили его на квартире на улице Павлова в Улан-Удэ.
Воспитанник Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», 13 июня ушёл из учреждения в седе Субуктуй. Как оказалось, юноша направился в столицу Бурятии, где проводил время со своими приятелями.
- Подросток передан законному представителю в Центр помощи детям. С ним всё в порядке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии нашли пропавшего почти месяц назад 16-летнего подростка
Происшествия, Фото:
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