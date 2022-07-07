В Бурятии нашли пропавшего почти месяц назад 16-летнего подростка

Пропавший всё это время был с друзьями



Кяхтинские полицейские нашли пропавшего ранее 16-летнего подростка. Сотрудники полиции обнаружили его на квартире на улице Павлова в Улан-Удэ.



Воспитанник Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», 13 июня ушёл из учреждения в седе Субуктуй. Как оказалось, юноша направился в столицу Бурятии, где проводил время со своими приятелями.



- Подросток передан законному представителю в Центр помощи детям. С ним всё в порядке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.









