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В Бурятии нашли пропавшего почти месяц назад 16-летнего подростка

В Бурятии нашли пропавшего почти месяц назад 16-летнего подростка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пропавший всё это время был с друзьями

Кяхтинские полицейские нашли пропавшего ранее 16-летнего подростка. Сотрудники полиции обнаружили его на квартире на улице Павлова в Улан-Удэ.

Воспитанник Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», 13 июня ушёл из учреждения в седе Субуктуй. Как оказалось, юноша направился в столицу Бурятии, где проводил время со своими приятелями.

- Подросток передан законному представителю в Центр помощи детям. С ним всё в порядке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.




пропавшие без вести

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