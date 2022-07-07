Иркутянина, переехавшего автомобилем дорожника, отправили в колонию

Мужчина повздорил с дорожными работниками и едва не убил их



30-летний житель Иркутска, ранее судимый за вымогательство, едва не убил двух дорожных рабочих. Недавно мужчине вынесли приговор.



В декабре 2020 года ночью пьяный мужчина ехал на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер Прадо» по улице Трилиссера. На пешеходном переходе агрессивный мужчина начал кричать на двух работников МУП «ИркутскАвтодор». По мнению водителя, по «зебре» они шли слишком медленно.



В итоге пьяный мужчина вышел из автомобиля и напал на дорожников, избив их деревянным предметом по голове и телу.



Вернувшись за руль автомобиля, иркутянин намеренно наехал на мужчин. Один из них упал, и по нему проехался внедорожник (этот пострадавший получил тяжёлые травмы). Второй мужчина успел увернуться от автомобиля.



После чего водитель скрылся с места происшествия. Вскоре его личность была установлена, иркутянин задержали следователи Следственного комитета при оперативной поддержке сотрудников полиции.



- Суд приговорил мужчину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с учётом наличия в его действиях опасного рецидива, с ограничением свободы на 1 год, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Приговор в законную силу не вступил.

