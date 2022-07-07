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В Бурятии пьяный мотоциклист попал в аварию, объезжая собаку

В Бурятии пьяный мотоциклист попал в аварию, объезжая собаку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пьяный мотоциклист также не имеет водительских прав

Днём 6 июля в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП с 34-летним мотоциклистом. Мужчина ехал на мотоцикле «Юж-Юпитер», будучи пьяным, к тому же не имея прав. В аварию он попал, пытаясь объехать собаку.

- В селе Новый Заган водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер», не имеющий права управления транспортным средством, следуя в состоянии алкогольного опьянения, пытаясь избежать наезда на собаку, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

С начала года на дорогах Бурятии произошло 48 ДТП с участием мототехники. Один человек погиб, 33 получили травмы. «При этом в 31 аварии водители не имели прав управления транспортом, а в 11 случаях находились в состоянии алкогольного опьянения», - отметили в Госавтоинспекции.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошло ДТП в Баргузинском районе, где «Мерседес» съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадали три человека.


ДТП мотоциклисты

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