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В Бурятии «Мерседес» вылетел с дороги и врезался в дерево

В Бурятии «Мерседес» вылетел с дороги и врезался в дерево
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В аварии пострадали три человека

Около 9 часов утра 6 июля в Баргузинском районе Бурятии произошло ДТП с тремя пострадавшими. Автомобиль «Мерседес» вылетел с дороги и врезался в дерево.

- 33-летний водитель автомобиля «Мерседес», следуя в направлении Курумкана, в 200 метрах от села Баргузин не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом в дерево, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП травмы получили сам водитель и две его пассажирки, 35 и 33 лет. Они были госпитализированы в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», 4 июля в Селенгинском районе съехал в кювет, автобус, перевозивший туристов, в том числе из Монголии. Пострадали пять человек. «48-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести госпитализирована в больницу. Еще четырём пассажирам оказана медицинская помощь (после осмотра отпущены домой)», - сообщили в Госавтоинспекции на следующий день.


ДТП

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