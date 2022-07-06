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В Бурятии с начала года утонули 15 человек

В Бурятии с начала года утонули 15 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Не все тела погибших найдены

Лето ещё в самом разгаре, но уже имеется печальная статистика гибели жителей Бурятии на водоёмах. С начала года утонули 15 человек, среди них четверо детей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Тела двоих утонувших до сих пор не найдены, в их числе один погибший ребёнок.

- Гибель детей на воде в первую очередь связана с недостаточным вниманием со стороны родителей за детьми, - отметили специалисты.

Только в пригороде Улан-Удэ, на водоёме Карьер утонули уже три человека. Об этом сообщили в администрации Иволгинского района. Кстати, купание там, как и на озерах Карасиное и Торма, запрещено. Официальное разрешённое место для купания – это, например, Щучье озеро. 
смерть утопление

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