Не все тела погибших найдены
Лето ещё в самом разгаре, но уже имеется печальная статистика гибели жителей Бурятии на водоёмах. С начала года утонули 15 человек, среди них четверо детей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Тела двоих утонувших до сих пор не найдены, в их числе один погибший ребёнок.
- Гибель детей на воде в первую очередь связана с недостаточным вниманием со стороны родителей за детьми, - отметили специалисты.
Только в пригороде Улан-Удэ, на водоёме Карьер утонули уже три человека. Об этом сообщили в администрации Иволгинского района. Кстати, купание там, как и на озерах Карасиное и Торма, запрещено. Официальное разрешённое место для купания – это, например, Щучье озеро.
В Бурятии с начала года утонули 15 человек
Происшествия, Фото:
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