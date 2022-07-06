Задержание авиадебошира из Бурятии сняли на видео









Нарушителя общественного порядка задержали и доставили в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он был пьян.



На пассажира составили составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».





В аэропорту Новосибирска задержали авиадебошира из Бурятии. Его сняли с самолёта, который отправлялся в Магадан.- Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво пресекли нарушение общественного порядка на борту самолёта, следующего рейсом Новосибирск – Магадан. После получения от представителя авиакомпании сигнала о происшествии они прибыли к воздушному судну и задержали ранее судимого жителя Республики Бурятия, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Инцидент произошёл во время движения самолёта по взлётно-посадочной полосе. Пассажир из Бурятии стал мешать работе членов экипажа, при этом он нецензурно выражался.