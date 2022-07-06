Житель Иркутской области зарезал мужчину, убившего его двоюродного брата

Расправа произошла во время совместного застолья



35-летний житель города Зима в Иркутской области признан виновным в убийстве и в умышленном уничтожении имущества путём поджога. Мужчина расправился с человеком, который убил его двоюродного брата.



Всё произошло в декабре 2021 года. Зиминец пришёл в дом мужчины, который отсидел срок за убийство его двоюродного брата, а недавно вышел на свободу.



Мужчины вместе стали распивать спиртное. Затем вспыхнул конфликт, в ходе которого гость несколько раз ударил хозяина дома ножом.



От полученных ранений жертва скончался. На следующий день убийца вернулся и решил замести следы. Убедившись, что погибший мёртв, облил его и мебель в доме бензином, после чего поджёг и убежал.



- Преступление раскрыто по горячим следам следователями Следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников полиции после тушения пожара и обнаружения в сгоревшем доме тела убитого, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.



Приговор в законную силу не вступил.

