Расправа произошла во время совместного застолья
35-летний житель города Зима в Иркутской области признан виновным в убийстве и в умышленном уничтожении имущества путём поджога. Мужчина расправился с человеком, который убил его двоюродного брата.
Всё произошло в декабре 2021 года. Зиминец пришёл в дом мужчины, который отсидел срок за убийство его двоюродного брата, а недавно вышел на свободу.
Мужчины вместе стали распивать спиртное. Затем вспыхнул конфликт, в ходе которого гость несколько раз ударил хозяина дома ножом.
От полученных ранений жертва скончался. На следующий день убийца вернулся и решил замести следы. Убедившись, что погибший мёртв, облил его и мебель в доме бензином, после чего поджёг и убежал.
- Преступление раскрыто по горячим следам следователями Следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников полиции после тушения пожара и обнаружения в сгоревшем доме тела убитого, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Житель Иркутской области зарезал мужчину, убившего его двоюродного брата
Происшествия, Фото:
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