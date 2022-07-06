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Житель Иркутской области зарезал мужчину, убившего его двоюродного брата

Житель Иркутской области зарезал мужчину, убившего его двоюродного брата
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Расправа произошла во время совместного застолья

35-летний житель города Зима в Иркутской области признан виновным в убийстве и в умышленном уничтожении имущества путём поджога. Мужчина расправился с человеком, который убил его двоюродного брата.

Всё произошло в декабре 2021 года. Зиминец пришёл в дом мужчины, который отсидел срок за убийство его двоюродного брата, а недавно вышел на свободу.

Мужчины вместе стали распивать спиртное. Затем вспыхнул конфликт, в ходе которого гость несколько раз ударил хозяина дома ножом.

От полученных ранений жертва скончался. На следующий день убийца вернулся и решил замести следы. Убедившись, что погибший мёртв, облил его и мебель в доме бензином, после чего поджёг и убежал.

- Преступление раскрыто по горячим следам следователями Следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников полиции после тушения пожара и обнаружения в сгоревшем доме тела убитого, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.
убийство

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