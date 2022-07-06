На этот раз авария произошла во время буксировки сломанного вагона
Сегодня, 6 июля, в 7:56 на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ произошло ДТП с участием трамвая. По информации службы аварийных комиссаров «Кузов Салон», участниками дорожного происшествия также стали автомобили «Тойота Королла Филдер» и «Тойота Карина».
- Со слов водителя трамвая, она толкала (буксировала – ред.) сломанный трамвай и не увидела, что пробка. В плотном потоке стояли «Тойота Королла Филдер» и «Тойота Карина». Произошло сильное столкновение, - говорится в сообщении службы «Кузов Салон».
В ДТП обошлось без пострадавших.
В МУП «Управление трамвая» «Байкал-Daily» подтвердили факт аварии.
- По инциденту проводится работа отделом безопасности движения МУП «Управление трамвая» при участии ГИБДД, - прокомментировали в управлении.
Примечательно, что буквально на днях, 4 июля, на пересечении улиц Сахьяновой и Солнечная столкнулись автомобиль «Тойота Камри» и трамвай маршрута №8. Участником обеих дорожных аварий стал один и тот же вагон.
В Улан-Удэ один и тот же трамвай дважды попал в ДТП
Происшествия, Фото:
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