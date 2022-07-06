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Житель Бурятии заявил об угоне грузовика лишь через месяц

Житель Бурятии заявил об угоне грузовика лишь через месяц
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В дороге пьяный угонщик уступил руль собутыльнику

В Иволгинском районе Бурятии возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, угнавшего грузовик.

Полицейские установили, что мужчина поздним вечером 22 мая угнал грузовик своего нового приятеля. В общей компании они несколько дней распивали спиртное в частном доме.

- Пока хозяин грузовика спал, подозреваемый завладел стоящим во дворе автомобилем (двери авто оказались открыты, а ключ находился в замке зажигания) и вместе с другим участником компании поехал кататься. Встретив в селе Поселье ещё одного знакомого и совместно употребив алкоголь на реке, злоумышленник направился на машине в Закаменский район к родственникам. И поскольку от выпитого порядком захмелел, «уступил» в дороге руль компаньону, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Неподалёку от Гусиноозёрска грузовик остановили сотрудники ДПС. На водителя было возбуждено уголовное дело за повторное в течение года управление транспортом в состоянии опьянения. Автомобиль изъяли и поставили на штрафстоянку.

Лишь спустя месяц владелец грузовика, которому рассказали о случившемся другие собутыльники, заявил об угоне.

Подозреваемый был задержан. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас зарабатывает вахтовым методом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», ведётся дознание.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня ранее судимый за угоны и кражи 24-летний улан-удэнец угнал иномарку. Накатавшись вдоволь, угонщик бросил автомобиль у реки, предварительно осмотрев его и украв вещи.

угон

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