В дороге пьяный угонщик уступил руль собутыльнику
В Иволгинском районе Бурятии возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, угнавшего грузовик.
Полицейские установили, что мужчина поздним вечером 22 мая угнал грузовик своего нового приятеля. В общей компании они несколько дней распивали спиртное в частном доме.
- Пока хозяин грузовика спал, подозреваемый завладел стоящим во дворе автомобилем (двери авто оказались открыты, а ключ находился в замке зажигания) и вместе с другим участником компании поехал кататься. Встретив в селе Поселье ещё одного знакомого и совместно употребив алкоголь на реке, злоумышленник направился на машине в Закаменский район к родственникам. И поскольку от выпитого порядком захмелел, «уступил» в дороге руль компаньону, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Неподалёку от Гусиноозёрска грузовик остановили сотрудники ДПС. На водителя было возбуждено уголовное дело за повторное в течение года управление транспортом в состоянии опьянения. Автомобиль изъяли и поставили на штрафстоянку.
Лишь спустя месяц владелец грузовика, которому рассказали о случившемся другие собутыльники, заявил об угоне.
Подозреваемый был задержан. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас зарабатывает вахтовым методом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», ведётся дознание.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня ранее судимый за угоны и кражи 24-летний улан-удэнец угнал иномарку. Накатавшись вдоволь, угонщик бросил автомобиль у реки, предварительно осмотрев его и украв вещи.
Житель Бурятии заявил об угоне грузовика лишь через месяц
Происшествия, Фото:
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