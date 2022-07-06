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В Бурятии сгорел нежилой дом

В Бурятии сгорел нежилой дом
Происшествия, 
Виновники пока не найдены

Ночью 6 июля в селе Мухоршибирь в Бурятии загорелся нежилой дом.

- На момент прибытия первого подразделения пожарных дом был полностью охвачен огнём. Угрозы перехода огня на другие дома не было. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось более часа, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Огнём уничтожена веранда, дом выгорел изнутри частично обрушилась кровля. Общая площадь пожара составила 42 кв. м, пострадавших нет.

Предположительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. На месте работают дознаватели МЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 3 июля в Улан-Удэ произошёл пожар в одной из квартир двухэтажного жилого дома на улице Юннатов. Пожарные спасли трёх человек.

пожар

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