Виновники пока не найдены
Ночью 6 июля в селе Мухоршибирь в Бурятии загорелся нежилой дом.
- На момент прибытия первого подразделения пожарных дом был полностью охвачен огнём. Угрозы перехода огня на другие дома не было. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось более часа, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огнём уничтожена веранда, дом выгорел изнутри частично обрушилась кровля. Общая площадь пожара составила 42 кв. м, пострадавших нет.
Предположительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. На месте работают дознаватели МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 3 июля в Улан-Удэ произошёл пожар в одной из квартир двухэтажного жилого дома на улице Юннатов. Пожарные спасли трёх человек.
В Бурятии сгорел нежилой дом
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