Житель Бурятии отлупил оппонента кочергой

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Подозреваемого задержали росгвардейцы



В селе Кижинга в Бурятии патруль вневедомственной охраны задержал подозреваемого в избиении. Один мужчина избил другого кочергой.



- Мужчины выпивали дома у одного из них, когда неожиданно вспыхнула ссора. Подозреваемый схватил кочергу и стал ею избивать своего знакомого, нанося удары по телу, а затем, бросив орудие, ушёл на улицу. Пострадавший сразу же позвонил в полицию, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Получив сообщение о преступлении, росгвардейцы прибыли на место с участковым уполномоченным полиции. Подозреваемый сидел на улице, а избитый им мужчина находился в доме.



Потерпевшего отвезли в больницу для оказания врачебной помощи.



Задержанный, 52-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. По факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью с применением подручного предмета возбуждено уголовное дело.

