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Житель Бурятии отлупил оппонента кочергой

Житель Бурятии отлупил оппонента кочергой
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Подозреваемого задержали росгвардейцы

В селе Кижинга в Бурятии патруль вневедомственной охраны задержал подозреваемого в избиении. Один мужчина избил другого кочергой.

- Мужчины выпивали дома у одного из них, когда неожиданно вспыхнула ссора. Подозреваемый схватил кочергу и стал ею избивать своего знакомого, нанося удары по телу, а затем, бросив орудие, ушёл на улицу. Пострадавший сразу же позвонил в полицию, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Получив сообщение о преступлении, росгвардейцы прибыли на место с участковым уполномоченным полиции. Подозреваемый сидел на улице, а избитый им мужчина находился в доме.

Потерпевшего отвезли в больницу для оказания врачебной помощи.

Задержанный, 52-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. По факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью с применением подручного предмета возбуждено уголовное дело.
Росгвардия умышленное причинение легкого вреда здоровью

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