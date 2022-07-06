Подозреваемого задержали росгвардейцы
В селе Кижинга в Бурятии патруль вневедомственной охраны задержал подозреваемого в избиении. Один мужчина избил другого кочергой.
- Мужчины выпивали дома у одного из них, когда неожиданно вспыхнула ссора. Подозреваемый схватил кочергу и стал ею избивать своего знакомого, нанося удары по телу, а затем, бросив орудие, ушёл на улицу. Пострадавший сразу же позвонил в полицию, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Получив сообщение о преступлении, росгвардейцы прибыли на место с участковым уполномоченным полиции. Подозреваемый сидел на улице, а избитый им мужчина находился в доме.
Потерпевшего отвезли в больницу для оказания врачебной помощи.
Задержанный, 52-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. По факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью с применением подручного предмета возбуждено уголовное дело.
Житель Бурятии отлупил оппонента кочергой
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Виновники пока не найдены
Подозреваемого задержали росгвардейцы
Мужчины пытался вывезти в КНР золота на 32 млн рублей
Пешеход шёл в тёмной одежде по проезжей части
Огонь прошёл более 200 га
На судебном заседании мужчина заявил, что раскаивается
Крупную партию нефрита и жадеита пытались незаконно вывезти в Китай
С ножом на мужчину напал 71-летний пенсионер
Одинокого малыша заметили на первом водопаде в посёлке Аршан
В столкновении «Лады» и «Ниссана» погиб водитель
Подозреваемого задержали неподалёку от места происшествия
Жертвой грабителя стал 19-летний юноша
Мать малышей в это время спала
Специальный брелок-сканнер предназначен для снятия автомобильной сигнализации
Мальчики попали в сильное течение и едва не утонули