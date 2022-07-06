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В Бурятии в темноте сбили пешехода в чёрной одежде

В Бурятии в темноте сбили пешехода в чёрной одежде
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пешеход шёл в тёмной одежде по проезжей части

За прошедшие сутки, 5 июля, в Бурятии зарегистрировано 25 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшим.

Около 23 часов в Селенгинском районе 46-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», следуя в направлении Улан-Удэ, в районе села Нижний Убукун сбил пешехода. Пострадавшему 37 лет.

- Мужчина двигался по проезжей части в попутном направлении в тёмной одежде, без световозвращающих элементов. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести он госпитализирован, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Всего с начала года на дорогах республики произошло 89 наездов на пешеходов. Восемь человек погибли, 87 получили травмы. При этом, треть происшествий (28 ДТП) зафиксированы именно в тёмное время суток.

Согласно правилам дорожного движения (пункт 4.1 ПДД), в тёмное время суток или условиях недостаточной видимости вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементам и обеспечивать их видимость водителям.
ДТП

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