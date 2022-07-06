В Бурятии пресекли контрабанду почти семи тонн нефрита













Бурятские таможенники пресекли незаконный вывоз в Китай более 6,6 тонн нефрита и около 343 кг жадеита. Общая стоимость задержанных товаров оценивается в 124 млн рублей.- При декларировании на Улан-Удэнском таможенном посту 25,2 тонны нефрита фирма представила в качестве разрешительного документа лицензию минпромторга России на экспорт минерала в Китай, указывающую, что камни добыты на Куртушибинском месторождении Красноярского края. Однако в результате таможенного досмотра, оперативно-розыскных мероприятий и проведенной экспертизы установлено, что часть партии имеет более высокие характеристики, нежели заявлено в предоставленных документах. Это указывает, что месторождением нефрита является другой регион, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Кроме того, в партии товаров во время досмотра таможенники обнаружили минерал жадеит, не заявленный в декларации на товары.Нефрит и жадеит включены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, за их незаконное перемещение через таможенную границу в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность.Весь груз полудрагоценных камней изъят. Бурятская таможня возбудила уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Санкцией статьи предусмотрено до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.