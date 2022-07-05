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Читинец убил мужчину отвёрткой

Читинец убил мужчину отвёрткой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подозреваемого задержали неподалёку от места происшествия

Вечером 4 июля в Чите во дворе дома по улице Ползунова обнаружили тело убитого 28-летнего мужчины.

- Специалисты обнаружили на его теле проникающее ранение, предположительно, нанесённое отвёрткой, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Полицейские начали искать подозреваемого. В результате опроса возможных свидетелей и патрулирования близлежащей территории был задержан 35-летний читинец. Ранее он был судим.

Подозреваемого доставили в следственные органы.
убийство

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