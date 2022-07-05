Подозреваемого задержали неподалёку от места происшествия
Вечером 4 июля в Чите во дворе дома по улице Ползунова обнаружили тело убитого 28-летнего мужчины.
- Специалисты обнаружили на его теле проникающее ранение, предположительно, нанесённое отвёрткой, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Полицейские начали искать подозреваемого. В результате опроса возможных свидетелей и патрулирования близлежащей территории был задержан 35-летний читинец. Ранее он был судим.
Подозреваемого доставили в следственные органы.
Читинец убил мужчину отвёрткой
Происшествия, Фото:
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