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В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в уличном грабеже

В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в уличном грабеже
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Жертвой грабителя стал 19-летний юноша

В отдел полиции по Октябрьскому району Улан-Удэ поступило заявление о грабеже от 19-летнего молодого человека. Он рассказал, что ранним утром 2 июля пешком возвращался от друга и по пути во дворе дома на улице Тобольская встретил компанию из трёх мужчин. Они предложили распить с ними спиртное.

- В процессе общения у молодого человека ввиду имевшихся разногласий возник конфликт с одним из участников компании. Неприятель выхватил из его рук и забрал телефон, а затем стал требовать деньги за возврат гаджета. Завершилось разбирательство побоями. После злоумышленник поспешно скрылся с чужим мобильным устройством. Ущерб составил 30 тысяч рублей, - сообщает МВД по Бурятии.

Сейчас полицейские ищут подозреваемого.

Его приметы: европейской внешности, на вид около 35 лет, рост около 170 см, волосы русые коротко стриженые.

Был одет: рубашка с коротким рукавом белого цвета, брюки и туфли тёмные.

При наличии какой-либо информации о гражданине на фото или его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(9025)308-191, 8(983)538-60-43.


грабеж

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