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В нацпарке Бурятии ребёнок потерял родителей

В нацпарке Бурятии ребёнок потерял родителей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Одинокого малыша заметили на первом водопаде в посёлке Аршан

В минувшие выходные на первом водопаде в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии потерялся ребёнок. Группа государственных инспекторов национального парка, работающая на втором посту водопада, заметили ребёнка лет шести, одиноко гуляющего на опасном участке тропы и кричащего «ау». На вопросы мальчик не отвечал и ничего не говорил.

Инспекторами провели мероприятия по поиску родителей. Спустя некоторое время к первому посту водопада подошёл отец ребёнка. Мальчик благополучно был передан родителю. Оказалось, что потерявшийся ребёнок и его отец являются гражданами Монголии.

- В самый разгар лета количество туристов на территории национального парка увеличивается, в связи с чем вероятность потерять ребёнка из вида становится больше. Убедительная просьба к родителям не оставлять детей без присмотра, а к окружающим людям – быть более внимательными к вдруг потерявшимся, одиноким детям, - сообщает пресс-служба Тункинского нацпарка.

Тункинский район Бурятия поиски потерявшийся дети национальный парк

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