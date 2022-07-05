Иркутянина задержали за продажу устройства для вскрытия автомобилей

Специальный брелок-сканнер предназначен для снятия автомобильной сигнализации



В Иркутске задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в продаже устройства для взлома автомобильной сигнализации. В обиходе его называют код-граббер, или же просто сигнализационный брелок.



Полицейские выяснили, что мужчина в офисе иркутской транспортной компании продал брелок для перехвата сигнала охранной системы автомобильной сигнализации. Код-граббер он приобрёл с целью перепродажи в одном из чатов мессенджера.



При обыске в гараже он добровольно выдал аналогичное устройство для считывания сигналов. Кроме того, у мужчины были найдены механические устройства для открытия автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Также у него в гараже нашли несколько травматических пистолетов, которые отправлены на экспертизу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Задержанному грозит до четырёх лет лишения свободы.

