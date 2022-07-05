Специальный брелок-сканнер предназначен для снятия автомобильной сигнализации
В Иркутске задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в продаже устройства для взлома автомобильной сигнализации. В обиходе его называют код-граббер, или же просто сигнализационный брелок.
Полицейские выяснили, что мужчина в офисе иркутской транспортной компании продал брелок для перехвата сигнала охранной системы автомобильной сигнализации. Код-граббер он приобрёл с целью перепродажи в одном из чатов мессенджера.
При обыске в гараже он добровольно выдал аналогичное устройство для считывания сигналов. Кроме того, у мужчины были найдены механические устройства для открытия автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Также у него в гараже нашли несколько травматических пистолетов, которые отправлены на экспертизу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Задержанному грозит до четырёх лет лишения свободы.
Иркутянина задержали за продажу устройства для вскрытия автомобилей
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