Мальчики попали в сильное течение и едва не утонули
В городе Ангарск Иркутской области военнослужащие полка оперативного назначения Росгвардии спасли двух подростков, попавших в сильное течение на реке Китой.
Находясь в отпуске, рядовой Даниил Кустов и сержант Валерий Карасев отдыхали со своими семьями на берегу реки. Уже собираясь домой, росгвардейцы услышали крики о помощи и заметили в воде двух подростков.
Как выяснилось позже, подростки заигрались в воде, не заметили, как оказались слишком далеко от берега. Они попали в сильное течение, где не почувствовав под ногами дна, запаниковали и начали тонуть.
Первым на помощь бросился Даниил Кустов. Добравшись до ребят, он понял, что младший из них уже ушёл под воду, а старший, пытаясь вытащить своего товарища, выбился из сил и тоже едва держался на плаву. Нырнув за тонущим подростком, военнослужащий стал тянуть его к берегу, в то время как второму мальчику помогал выбраться на сушу вовремя подоспевший Валерий Карасев.
- Ребята очень испугались и в паническом состоянии неосознанно сцепляли руки и ноги, от чего пару раз мы вместе с ними уходили под воду. К счастью их удалось успокоить и благополучно вытащить на берег, - сказал рядовой Даниил Кустов.
После того, как мальчики отдышались и пришли в себя, убедившись, что их жизни ничего не угрожает, росгвардейцы отвезли парней к родителям.
По информации управления Росгвардии по Иркутской области
В Ангарске росгвардейцы спасли двух тонущих в реке подростков
Происшествия, Фото:
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