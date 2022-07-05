Вора ищет полиция
15 июня на улице Приморская в Братске неизвестный выломал рольставни киоска, откуда достал детский электромобиль и укатил его. Такая машина стоит 37 тысяч рублей.
Как пояснил собственник, из восьми машин, которые у него хранились, он не досчитался двух - чёрной «Мерседес Бенц» и зелёной «Дискавери». Вторую, однако, вскоре нашли в кустах и вернули на законную «парковку», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Предполагаемый «угонщик» попал в поле зрения камер видеонаблюдения.
Его приметы: на вид 20-25 лет, рост около 160-170 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая, был одет в черные спортивные штаны с тремя белыми полосками и толстовку с капюшоном, белые кроссовки.
Сотрудники полиции просят всех, кто узнал молодого человека, позвонить в полицию или обратиться по адресу: улица 25 лет Братскгэсстроя, 31.
В Братске неизвестный «угнал» детский электромобиль
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