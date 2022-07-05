 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 июля

04 июля

Популярное

В Братске неизвестный «угнал» детский электромобиль

Происшествия, 
Вора ищет полиция

15 июня на улице Приморская в Братске неизвестный выломал рольставни киоска, откуда достал детский электромобиль и укатил его. Такая машина стоит 37 тысяч рублей.

Как пояснил собственник, из восьми машин, которые у него хранились, он не досчитался двух - чёрной «Мерседес Бенц» и зелёной «Дискавери». Вторую, однако, вскоре нашли в кустах и вернули на законную «парковку», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Предполагаемый «угонщик» попал в поле зрения камер видеонаблюдения.

Его приметы: на вид 20-25 лет, рост около 160-170 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая, был одет в черные спортивные штаны с тремя белыми полосками и толстовку с капюшоном, белые кроссовки.

Сотрудники полиции просят всех, кто узнал молодого человека, позвонить в полицию или обратиться по адресу: улица 25 лет Братскгэсстроя, 31.
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На трассе в Бурятии сгорел автомобиль красноярца
На трассе в Бурятии сгорел автомобиль красноярца
Происшествия, 05.07.2022
Мужчина перегонял машину из Хабаровска
В Бурятии растёт число заражённых клещевым энцефалитом
В Бурятии растёт число заражённых клещевым энцефалитом
Происшествия, 05.07.2022
Клещи покусали почти три тысячи человек
Браконьеры, поймавшие на Байкале почти 900 омулей, пойдут под суд
Браконьеры, поймавшие на Байкале почти 900 омулей, пойдут под суд
Происшествия, 05.07.2022
Мужчины выловили рыбы на три миллиона рублей
В Улан-Удэ из горящего дома спасли трёх человек
В Улан-Удэ из горящего дома спасли трёх человек
Происшествия, 04.07.2022
Горела одна из квартир в двухэтажном доме
В Бурятии двое рыбаков всю ночь дрейфовали по Гусиному озеру
В Бурятии двое рыбаков всю ночь дрейфовали по Гусиному озеру
Происшествия, 04.07.2022
В какой-то моменту лодку и вовсе опрокинуло, и мужчины оказались в воде
В Бурятии регулируют численность медведей
В Бурятии регулируют численность медведей
Происшествия, 04.07.2022
На начало июля было выдано 10 решений о регулировании численности медведя
В Иркутской области грабитель напал на сторожа майнинговой фермы
В Иркутской области грабитель напал на сторожа майнинговой фермы
Происшествия, 04.07.2022
Преступник вынес машинки для майнинга на миллион рублей
Спасатели эвакуировали иркутянина с тропы на пик Черского
Спасатели эвакуировали иркутянина с тропы на пик Черского
Происшествия, 04.07.2022
У мужчины обострилась старая травма ноги
В Бурятии в ДТП попал автобус с монгольскими туристами
В Бурятии в ДТП попал автобус с монгольскими туристами
Происшествия, 04.07.2022
В результате аварии есть несколько пострадавших
Житель Бурятии едва не задушил соседку и сжёг её баню
Житель Бурятии едва не задушил соседку и сжёг её баню
Происшествия, 04.07.2022
Мужчину приговорили к условному лишению свободы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^