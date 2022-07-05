На трассе в Бурятии сгорел автомобиль красноярца

Мужчина перегонял машину из Хабаровска



Вечером 2 июля на трассе «Байкал» между сёлами Ильинка и Татаурово в Прибайкальском Бурятии сгорел легковой автомобиль. Подробности происшествия сообщили в группе «Прибайкалье-инфо. 24/7».



Выяснилось, что житель Красноярск перегонял иномарку из Хабаровска. В какой-то момент автомобиль заглох, а при попытке его починки произошло возгорание.



На момент прибытия пожарных машина сгорела полностью. Пострадавших нет.

