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В Бурятии растёт число заражённых клещевым энцефалитом

В Бурятии растёт число заражённых клещевым энцефалитом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Клещи покусали почти три тысячи человек

По данным на 4 июля, в Бурятии за медицинской помощью обратились 2964 человека, которых покусали клещи. В том числе пострадали 737 детей.

Показатель обращаемости составил 309,5 на 100 тысяч населения, что на 16% выше среднемноголетнего уровня.

Укусы зарегистрированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.

Зарегистрировано уже 32 случая инфекций, передающихся клещами: 11 - клещевого вирусного энцефалита, 14 - клещевого боррелиоза, 7 – клещевого риккетсиоза.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее главный врач инфекционной больницы Татьяна Сымбелова отмечала, что клещевой энцефалит, как инфекция, становится более агрессивной, более вирулентной, более патогенной и вызывает тяжёлое течение заболевания. По её словам, в стационар ежедневно за помощью до 30 человек.

В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться к медикам: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение филиала республиканской клинической инфекционной больницы на ул. Загородная, 56.

Заболевание клещевым энцефалитом может окончиться и инвалидностью, и смертью пациента.

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