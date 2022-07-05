Клещи покусали почти три тысячи человек
По данным на 4 июля, в Бурятии за медицинской помощью обратились 2964 человека, которых покусали клещи. В том числе пострадали 737 детей.
Показатель обращаемости составил 309,5 на 100 тысяч населения, что на 16% выше среднемноголетнего уровня.
Укусы зарегистрированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.
Зарегистрировано уже 32 случая инфекций, передающихся клещами: 11 - клещевого вирусного энцефалита, 14 - клещевого боррелиоза, 7 – клещевого риккетсиоза.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее главный врач инфекционной больницы Татьяна Сымбелова отмечала, что клещевой энцефалит, как инфекция, становится более агрессивной, более вирулентной, более патогенной и вызывает тяжёлое течение заболевания. По её словам, в стационар ежедневно за помощью до 30 человек.
В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться к медикам: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение филиала республиканской клинической инфекционной больницы на ул. Загородная, 56.
Заболевание клещевым энцефалитом может окончиться и инвалидностью, и смертью пациента.
В Бурятии растёт число заражённых клещевым энцефалитом
Происшествия, Фото:
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