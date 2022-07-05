Браконьеры, поймавшие на Байкале почти 900 омулей, пойдут под суд

В Иркутске перед судом предстанут двое мужчин, которых поймали с крупным уловом байкальского омуля. Один из обвиняемых – житель Иркутской области, другой – из Бурятии.
По данным следствия, в марте 2021 года фигуранты мужчины, находясь на льду Маломорского рыбопромыслового района озера Байкал, незаконно выловили более 830 омулей. Рыбу они ловили сетью – запрещённым орудием лова.
Ущерб составил свыше трёх миллионов рублей.
- Своими действиями фигуранты причинили вред экологии озера Байкал, выразившийся в сокращении популяции данных видов водных биологических ресурсов, нарушении естественной уникальной системы озера Байкал, в целях охраны которого установлен особый режим хозяйственной и иной деятельности на его природной территории, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
В ходе следствия обвиняемые вину признали в полном объёме.
Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно на севере Бурятии суд вынес приговор двум мужчинам, которые поймали 30 омулей. Свою вину они так и не признали.