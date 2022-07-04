В Улан-Удэ из горящего дома спасли трёх человек

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Горела одна из квартир в двухэтажном доме



Утром 3 июля в Улан-Удэ произошёл пожар в одной из квартир двухэтажного жилого дома на улице Юннатов.



На момент прибытия первого подразделения пожарных дым шёл из квартиры на первом этаже. Звено газодымозащитной службы проверило помещения в поисках людей, которым требуется помощь.



По лестничному маршу пожарные вывели трёх человек – двух взрослых и ребёнка. Чтобы они смогли пройти сквозь дым, на головы им надели специальные спасательные устройства.



- На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось 17 минут. Всего в ликвидации пожара было задействовано 20 человек личного состава и пять единиц техники пожарно-спасательных частей №1, №2, №3 и №56, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.



В результате пожара одна из квартир выгорела изнутри на площади 30 кв.метров, уточнили в ГУ МЧС.



По предварительным данным, причиной произошедшего стала неосторожность при курении.

