Горела одна из квартир в двухэтажном доме
Утром 3 июля в Улан-Удэ произошёл пожар в одной из квартир двухэтажного жилого дома на улице Юннатов.
На момент прибытия первого подразделения пожарных дым шёл из квартиры на первом этаже. Звено газодымозащитной службы проверило помещения в поисках людей, которым требуется помощь.
По лестничному маршу пожарные вывели трёх человек – двух взрослых и ребёнка. Чтобы они смогли пройти сквозь дым, на головы им надели специальные спасательные устройства.
- На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось 17 минут. Всего в ликвидации пожара было задействовано 20 человек личного состава и пять единиц техники пожарно-спасательных частей №1, №2, №3 и №56, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
В результате пожара одна из квартир выгорела изнутри на площади 30 кв.метров, уточнили в ГУ МЧС.
По предварительным данным, причиной произошедшего стала неосторожность при курении.
В Улан-Удэ из горящего дома спасли трёх человек
Происшествия, Фото:
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