В какой-то моменту лодку и вовсе опрокинуло, и мужчины оказались в воде
Вечером 2 июля на Гусином озере шквалистым ветром унесло лодку с двумя рыбаками, сообщили ы пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Компания из четырёх человек в районе села Бараты отдыхали на берегу Гусиного озера. Двое мужчин, снарядившись спасательными жилетами, лодкой и удочками, отправились рыбачить, а двое остались на берегу. В районе 10 часов вечера поднялся сильный ветер, и их лодку унесло в неизвестном направлении.
Заметив отдаляющуюся от берега лодку, оставшиеся на берегу мужчины обратились за помощью к спасателям.
- На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Спасатели обследовали 30 км² акватории и береговой линии. Найти пропавших рыбаков они смогли только в районе 10 часов утра на противоположном берегу озера в районе угольного разреза, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Со слов мужчин, они дрейфовали примерно до трёх ночи, пытаясь самостоятельно выгрести. Об волны сломали одно весло, их лодку опрокинуло волной, и рыбаки оказались в воде. Держась за лодку, они ещё какое-то время дрейфовали, пока их не выбросило на берег.
Сейчас жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает.
Как сообщал «Байкал-Daily», также 2 июля мужчина уснул на матрасе в районе разреза «Хольбоджинский». Надувной матрас унесло в акваторию Гусиного озера. Мужчина дрейфовал около двух часов, пока его не спасли.
В Бурятии двое рыбаков всю ночь дрейфовали по Гусиному озеру
Происшествия, Фото:
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