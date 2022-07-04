В Иркутской области грабитель напал на сторожа майнинговой фермы

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Преступник вынес машинки для майнинга на миллион рублей



В Шелехове сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении майнингового оборудования. Ущерб составил более миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Ранее в полицию обратился частный предприниматель и сообщил, что из его офисного помещения, где один из кабинетов он приспособил под майнинговую ферму, неизвестный украл оборудование для майнинга.



Ночью преступник проник в комнату охраны и, угрожая оружием, закрыл в соседнем кабинете 70-летнего сторожа. Затем преступник вынес из помещения свыше 20 единиц оборудования для добычи криптовалюты.



Сотрудники уголовного розыска установили личность фигуранта и задержали его. Им оказался 54-летний житель Шелехова. Ранее судимый за кражи мужчина признался, что совершил преступление ради денег.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».



