Преступник вынес машинки для майнинга на миллион рублей
В Шелехове сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении майнингового оборудования. Ущерб составил более миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Ранее в полицию обратился частный предприниматель и сообщил, что из его офисного помещения, где один из кабинетов он приспособил под майнинговую ферму, неизвестный украл оборудование для майнинга.
Ночью преступник проник в комнату охраны и, угрожая оружием, закрыл в соседнем кабинете 70-летнего сторожа. Затем преступник вынес из помещения свыше 20 единиц оборудования для добычи криптовалюты.
Сотрудники уголовного розыска установили личность фигуранта и задержали его. Им оказался 54-летний житель Шелехова. Ранее судимый за кражи мужчина признался, что совершил преступление ради денег.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
В Иркутской области грабитель напал на сторожа майнинговой фермы
Происшествия, Фото:
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