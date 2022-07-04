 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 июля

03 июля

Популярное

Спасатели эвакуировали иркутянина с тропы на пик Черского

Спасатели эвакуировали иркутянина с тропы на пик Черского
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
У мужчины обострилась старая травма ноги

3 июля во время спуска с пика Черского в Слюдянском районе Иркутской области в районе карьера Перевал у 38-летнего туриста ухудшилось состояние из-за обострившейся старой травмы ноги. Продолжить движение по маршруту он самостоятельно не мог и обратился за помощью к спасателям в 22:40. С мужчиной ждали помощь его супруга и восьмилетний ребёнок.

Спасателям, выехавшим на вызов, несмотря на тёмное время суток, найти туристов не составило труда, так как они чётко объяснили своё местонахождение и не двигались с места. Спасатели организовали эвакуацию пострадавшего в больницу Слюдянки.

- Поход на пик Черского – один из самых несложных маршрутов региона, чем очень популярен. Но, независимо от этого, ежегодно мы эвакуируем с тропы десятки людей, которые не рассчитали свои силы, подготовку и состояние здоровья. С начала сезона это второй случай оказания помощи и эвакуации с тропы, - отметил заместитель начальника Южного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области Георгий Рахимов.

Так, 25 июня 19-летний юноша был транспортирован с дороги к пику Черского с признаками сердечного приступа. В удовлетворительном состоянии его передали его скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. 
спасательная операция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Спасатели эвакуировали иркутянина с тропы на пик Черского
Спасатели эвакуировали иркутянина с тропы на пик Черского
Происшествия, 04.07.2022
У мужчины обострилась старая травма ноги
В Бурятии в ДТП попал автобус с монгольскими туристами
В Бурятии в ДТП попал автобус с монгольскими туристами
Происшествия, 04.07.2022
В результате аварии есть несколько пострадавших
Житель Бурятии едва не задушил соседку и сжёг её баню
Житель Бурятии едва не задушил соседку и сжёг её баню
Происшествия, 04.07.2022
Мужчину приговорили к условному лишению свободы
В Улан-Удэ собака искусала лицо пятилетней девочки
В Улан-Удэ собака искусала лицо пятилетней девочки
Происшествия, 04.07.2022
На девочку набросилась собака, находившаяся на самовыгуле
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота Камри» и трамвай
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота Камри» и трамвай
Происшествия, 04.07.2022
По предварительной информации, вина в ДТП лежит на водителе иномарки  
В Бурятии в ДТП попала семья из Иркутска
В Бурятии в ДТП попала семья из Иркутска
Происшествия, 04.07.2022
По предварительным данным, водитель уснул за рулём
Улан-удэнец украл дорогие телефоны ради ставок на спорт
Улан-удэнец украл дорогие телефоны ради ставок на спорт
Происшествия, 04.07.2022
Молодой человек обокрал магазин, где работал на испытательном сроке
Улан-удэнец угнал автомобиль и бросил его на берегу реки
Улан-удэнец угнал автомобиль и бросил его на берегу реки
Происшествия, 04.07.2022
Угонщика привлекло не закрытое до конца заднее пассажирское окно
Читинец незаконно вырубил лес почти на три миллиона рублей
Читинец незаконно вырубил лес почти на три миллиона рублей
Происшествия, 04.07.2022
Древесину он использовал для строительства и отопления дома

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^