У мужчины обострилась старая травма ноги
3 июля во время спуска с пика Черского в Слюдянском районе Иркутской области в районе карьера Перевал у 38-летнего туриста ухудшилось состояние из-за обострившейся старой травмы ноги. Продолжить движение по маршруту он самостоятельно не мог и обратился за помощью к спасателям в 22:40. С мужчиной ждали помощь его супруга и восьмилетний ребёнок.
Спасателям, выехавшим на вызов, несмотря на тёмное время суток, найти туристов не составило труда, так как они чётко объяснили своё местонахождение и не двигались с места. Спасатели организовали эвакуацию пострадавшего в больницу Слюдянки.
- Поход на пик Черского – один из самых несложных маршрутов региона, чем очень популярен. Но, независимо от этого, ежегодно мы эвакуируем с тропы десятки людей, которые не рассчитали свои силы, подготовку и состояние здоровья. С начала сезона это второй случай оказания помощи и эвакуации с тропы, - отметил заместитель начальника Южного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области Георгий Рахимов.
Так, 25 июня 19-летний юноша был транспортирован с дороги к пику Черского с признаками сердечного приступа. В удовлетворительном состоянии его передали его скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Спасатели эвакуировали иркутянина с тропы на пик Черского
Происшествия, Фото:
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