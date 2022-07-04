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В Улан-Удэ с начала сезона зафиксировано два лесных пожара

В Улан-Удэ с начала сезона зафиксировано два лесных пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Оба пожара потушили за час

С начала пожароопасного периода в Улан-Удэ зарегистрировано два лесных пожара. Общая площадь возгорания составила 1,16 га. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.

- Обнаруженные лесные пожары произошли в Железнодорожном районе. Пожары ликвидированы в течение первого часа с момента обнаружения. В этом году для тушения лесных пожаров задействовано 92 человека и 26 единиц техники, - подчеркнул он.

Полицейские и сотрудники администрации Улан-Удэ регулярно проводят рейды по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах. На сегодня составлено 83 протокола по ст. 8.32 КоАП РФ - Нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

В условиях особого противопожарного режима нарушителям грозят административные штрафы: на граждан - от 40 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц – от 60 000 до 90 000 рублей; на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Особый противопожарный режим в Улан-Удэ продлён до 20 июля 2022 года. В городских лесах продолжают действовать ограничения по въезду, пребыванию граждан и проведению определённых работ, сообщили в администрации города.


лесные пожары

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