В Иркутской области трёхлетний мальчик погиб, выпав с четвёртого этажа

Следователи возбудили уголовное дело



Вечером 2 июля в городе Черемхово из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, выпал трёхлетний мальчик. В результате несчастного случая ребёнок скончался.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



- Установлено, что ребёнок находился дома с матерью. Оставшись без её присмотра, он выпал, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.



3 июля произошло два аналогичных случая. Из окна третьего этажа дома по улице Генерала Доватора в Иркутске выпал полуторагодовалый мальчик. С открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом свода и основания черепа ребёнок госпитализирован. Он находится в тяжёлом состоянии.



В этот же вечер в Ангарске из окна квартиры на пятом этаже выпала четырёхлетняя девочка. С множественными травмами она также доставлена в больницу. Установлено, что девочка находилась в гостях у бабушки.



По этим двум несчастным случаям следователи проводят доследственные проверки.



Родителям рекомендуется не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребёнок не смог залезть на подоконник. Подавляющее большинство падений происходит из-за недостатка контроля за поведением детей, отсутствием на окнах блокираторов или оконных ручек-замков.



На окнах в доме с маленьким ребёнком обязательно должны быть установлены фиксаторы и блокираторы, которые не дадут малышу открыть окно самостоятельно.

