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В Иркутской области трёхлетний мальчик погиб, выпав с четвёртого этажа

В Иркутской области трёхлетний мальчик погиб, выпав с четвёртого этажа
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следователи возбудили уголовное дело

Вечером 2 июля в городе Черемхово из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, выпал трёхлетний мальчик. В результате несчастного случая ребёнок скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Установлено, что ребёнок находился дома с матерью. Оставшись без её присмотра, он выпал, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.

3 июля произошло два аналогичных случая. Из окна третьего этажа дома по улице Генерала Доватора в Иркутске выпал полуторагодовалый мальчик. С открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом свода и основания черепа ребёнок госпитализирован. Он находится в тяжёлом состоянии.

В этот же вечер в Ангарске из окна квартиры на пятом этаже выпала четырёхлетняя девочка. С множественными травмами она также доставлена в больницу. Установлено, что девочка находилась в гостях у бабушки.

По этим двум несчастным случаям следователи проводят доследственные проверки.

Родителям рекомендуется не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребёнок не смог залезть на подоконник. Подавляющее большинство падений происходит из-за недостатка контроля за поведением детей, отсутствием на окнах блокираторов или оконных ручек-замков.

На окнах в доме с маленьким ребёнком обязательно должны быть установлены фиксаторы и блокираторы, которые не дадут малышу открыть окно самостоятельно.
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