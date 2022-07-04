Следователи возбудили уголовное дело
Вечером 2 июля в городе Черемхово из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, выпал трёхлетний мальчик. В результате несчастного случая ребёнок скончался.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- Установлено, что ребёнок находился дома с матерью. Оставшись без её присмотра, он выпал, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.
3 июля произошло два аналогичных случая. Из окна третьего этажа дома по улице Генерала Доватора в Иркутске выпал полуторагодовалый мальчик. С открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом свода и основания черепа ребёнок госпитализирован. Он находится в тяжёлом состоянии.
В этот же вечер в Ангарске из окна квартиры на пятом этаже выпала четырёхлетняя девочка. С множественными травмами она также доставлена в больницу. Установлено, что девочка находилась в гостях у бабушки.
По этим двум несчастным случаям следователи проводят доследственные проверки.
Родителям рекомендуется не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребёнок не смог залезть на подоконник. Подавляющее большинство падений происходит из-за недостатка контроля за поведением детей, отсутствием на окнах блокираторов или оконных ручек-замков.
На окнах в доме с маленьким ребёнком обязательно должны быть установлены фиксаторы и блокираторы, которые не дадут малышу открыть окно самостоятельно.
В Иркутской области трёхлетний мальчик погиб, выпав с четвёртого этажа
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
У мужчины обострилась старая травма ноги
В результате аварии есть несколько пострадавших
Оба пожара потушили за час
Следователи возбудили уголовное дело
Драка произошла на виадуке
Автомобилист раздавил цветы
Мужчину приговорили к условному лишению свободы
Спасатели подняли тело погибшего
На девочку набросилась собака, находившаяся на самовыгуле
По предварительной информации, вина в ДТП лежит на водителе иномарки
По предварительным данным, водитель уснул за рулём
Вора задержали росгвардейцы
Молодой человек обокрал магазин, где работал на испытательном сроке
Угонщика привлекло не закрытое до конца заднее пассажирское окно
Древесину он использовал для строительства и отопления дома