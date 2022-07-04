Мужчину приговорили к условному лишению свободы
Житель Бичурского района Бурятии признан виновным в угрозе убийством и умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога.
Всё случилось 25 апреля 2021 года. Пьяный сельчанин зашёл в дом к своей соседке, и они поссорились. Разозлённый мужчина начал душить женщину и угрожал её убить.
Чудом пострадавшей удалось отбиться от соседа и выгнать его из дома.
Но на этом мужчина не успокоился. В тот же день из мести он поджёг баню соседки. Ущерб составил более 122 тысяч рублей.
Суд назначил мужчине два года и три месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2,5 года.
Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.
Житель Бурятии едва не задушил соседку и сжёг её баню
Происшествия, Фото:
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