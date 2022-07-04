Спасатели подняли тело погибшего
В Иркутской области растёт число смертей на водоёмах. Очередной случай гибели человека при купании зарегистрирован в воскресенье 3 июня. На карьере в пяти километрах от посёлка Большая Речка утонул мужчина 1984 года рождения.
По словам очевидцев, он зашёл в воду и поплыл, а в 30 метрах от берега внезапно скрылся из виду.
Глубина в предполагаемом месте утопления – около пяти метров. Водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС совместно с инспектором ГИМС подняли тело и передали его полицейским. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
В то же день на реке Китой в Ангарском районе были завершены поисковые работы мужчины 1962 года рождения, который вечером 1 июля переплывал реку в районе песчаной косы и не выплыл на берег. Тело утонувшего было обнаружено на глубине 3,5 метра в 20 метрах от берега.
Число трагических происшествий растёт не только на несанкционированных диких пляжах, но и в других местах. В связи с этим в местах массового отдыха людей на водоёмах выставляют дежурные посты. С главами муниципальных образований прорабатывается вопрос о выставлении дополнительных спасательных постов, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Спасатели просят не рисковать жизнью и не купаться в открытых водоёмах.
В Иркутской области мужчина утонул в 30 метрах от берега
Происшествия, Фото:
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