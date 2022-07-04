В Бурятии в ДТП попала семья из Иркутска

По предварительным данным, водитель уснул за рулём
Утром 4 июля в Кабанском районе Бурятии опрокинулся автомобиль Toyota Camry. ДТП произошло на 320 км федеральной трассы Р-258 на отвороте в село Большая Речка.
По предварительной информации пострадали четыре человека, из них двое несовершеннолетних. Пострадавшие были доставлены в Кабанскую центральную районную больницу, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
По предварительным данным, 43-летний водитель уснул за рулём.
В машине находилась семья из Иркутска: водитель, 38-летняя женщина-пассажир и их дети – девушка-студентка и восьмилетняя девочка.
Все пострадавшие получили ушибы.
По предварительным данным, водитель уснул за рулём
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