В Бурятии в ДТП попала семья из Иркутска





В машине находилась семья из Иркутска: водитель, 38-летняя женщина-пассажир и их дети – девушка-студентка и восьмилетняя девочка.



Все пострадавшие получили ушибы.



Утром 4 июля в Кабанском районе Бурятии опрокинулся автомобиль Toyota Camry. ДТП произошло на 320 км федеральной трассы Р-258 на отвороте в село Большая Речка.По предварительной информации пострадали четыре человека, из них двое несовершеннолетних. Пострадавшие были доставлены в Кабанскую центральную районную больницу, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.По предварительным данным, 43-летний водитель уснул за рулём.