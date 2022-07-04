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В Бурятии в ДТП попала семья из Иркутска

В Бурятии в ДТП попала семья из Иркутска
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
По предварительным данным, водитель уснул за рулём

Утром 4 июля в Кабанском районе Бурятии опрокинулся автомобиль Toyota Camry. ДТП произошло на 320 км федеральной трассы Р-258 на отвороте в село Большая Речка.

По предварительной информации пострадали четыре человека, из них двое несовершеннолетних. Пострадавшие были доставлены в Кабанскую центральную районную больницу, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

По предварительным данным, 43-летний водитель уснул за рулём. 

В машине находилась семья из Иркутска: водитель, 38-летняя женщина-пассажир и их дети – девушка-студентка и восьмилетняя девочка.

Все пострадавшие получили ушибы.
ДТП

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